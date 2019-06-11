在全隊的期盼中杜蘭特終於歸隊了，首節4次出手飆進了3顆三分球，砍進11分，加上史提芬柯瑞貢獻了14分，勇士34比28領先暴龍6分。然而杜蘭特卻在第二節的一次攻擊中再次受了傷，幸好「表弟」考辛斯挺身而出，勇士在打完半場之後依舊取得62比56的優勢。

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因為小腿拉傷缺陣了9場比賽的杜蘭特，總算在今天回到球場，即便移動能力還沒那麼迅速，但他的手感依舊火燙，尤其是投進了3顆三分球，讓主場作戰的暴龍球員以及球迷簡直無法相信，這會是一個有傷在身的球員嗎？

除了杜蘭特外，史提芬柯瑞也猶如戰神附身般，首節6投5中，14分、3助攻，加上克雷湯普生也挹注了6分，全隊三分球11投7中，展現出衛冕軍應有的實力。

杜蘭特在第二節剩下9分46秒持球進攻在想要擺脫對方防守球員伊巴卡，腳步轉換的時候右腳跟腱的傷勢復發，杜蘭特當場倒坐在地板上，右手按著右腳跟腱，看起來相當不舒服，勇士教頭科爾立刻喊出暫停，由隊醫與伊戈達拉陪同退場，不知道能否回到球場上。

杜蘭特受傷退場後，勇士緊急改由考辛斯上陣，而考辛斯也很爭氣，5次出手命中4球，單節攻下9分，幫助勇士一度取得雙位數領先優勢，不過暴龍在里歐納德、羅瑞與席亞卡的反撲下追到1分差距，柯瑞三分球，伊戈達拉跳投得手，勇士續保6分領先優勢。

(中時電子報)