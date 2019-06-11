前行政院長賴清德壯大台灣車隊11日從新竹市出發一路掃街返北，沿路雖大雨滂沱，但澆不熄友支持民眾的熱情，沿路不斷有支持者上前要求握手。（陳育賢攝）

賴清德今天左批柯文哲要他收回「兩岸一家親」的說法，右轟韓國瑜應該要堅決反對一國兩制。（陳育賢攝）

賴清德今天在新竹市3位同黨市議員曾資程（左）、李妍慧（右）及施乃如的陪同下，於大雨中站上吉普車在竹市掃街。（陳育賢攝）

參加民進黨總統黨內初選的前行政院長賴清德壯大台灣車隊11日從新竹市出發一路掃街返北，他今天並未對黨內對手總統蔡英文開炮，反而猛轟藍、白對手，左要柯文哲收回「兩岸一家親」的說法，右要韓國瑜放棄一國兩制，如果台灣成為第2個香港，那樣會很淒慘！

賴清德今天一大早先到新竹市的民主聖地「天公壇」上香祈福，同黨有一半議員且都是連任的老議員曾資程、李妍慧、施乃如3人及大批支持者到場，之後再於大雨中站上吉普車一同在新竹市區掃街，有多達10餘輛車隊陪同，沿路雖大雨滂沱，但民眾仍熱情回應、揮手，甚至上前握手，大聲喊「賴總統加油」。

賴清德在上完香後火力猛開，但炮口卻未指向同黨初選的對手總統蔡英文，而是要民眾以香港的前例，小心選擇領導人，並左批白色力量柯文哲講的「兩岸一家親」很危險，右籲韓國瑜要放棄一國兩制，直指北、高兩都市領導人這樣的想法，可能讓台灣走向香港的後途。

賴清德說，中國領導人已經講很清楚了，九二共識只有1個中國，沒有一國兩制存在的空間，台灣只有1條路就是香港與澳門的一國兩制，台灣人要覺醒，因此他要請柯文哲不要再講「兩岸一家親」了。

賴清表示，之前台北市議會在質詢柯對一國兩制的看法，他竟回說「不要理他就好」，這不是1個首都市長應該說的話與應有的責任，台灣人都不想過香港這種一國兩制的生活，柯文哲應該要收回兩岸一家親這句話，更要反對一國兩制，堅持不做第2個香港。

賴清德話鋒一轉，也批高雄市長韓國瑜面對人家問他對香港人的百萬遊行的意見，他竟回說「不知道」，俗語雖說「不知者無罪」，韓國瑜也應該與首都市長一樣一起反對一國兩制、反對1個中國的原則、反對台灣做第2個香港，共同守護台灣的主權。

賴清德說，今天雖是民進黨黨內初選民調第2天，但放眼望去，誰最有能力捍衛台灣的民主與主權？只有賴清德。他要請支持晚上回家等電話，唯一支持賴清德。

(中時 )