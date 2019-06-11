隸屬海軍192艦隊，唯一一艘海洋測量艦「達觀艦」(AGS-1601)，5月中旬在台灣海峽進行水文探勘時，艦上動力主機突然完全失效，一度在海上漂流，經該艦緊急求救，海軍收到求救訊息後，立即請在附近巡弋的船艦前往救援，並拖帶回高雄左營軍港進行檢修，結束一場海上驚魂，經查發現是燃油含水量太高才導致主機故障。

軍方人士透露，上月漢光演習前夕，海軍192艦隊海測艦「達觀號」，在台灣海峽中執行水文探勘任務時，艦上主機突然故障熄火，經過輪機人員不斷嘗試修復，仍無法恢復動力，船艦當時只能在台灣海峽上漂流。

由於達觀艦平時執行不少牽涉到機密的任務，位置及航跡不便曝光，只好呼叫海軍艦指部派遣救難艦前往漂流海域救援，海軍考量時效，立刻協請在台灣海峽偵巡的偵巡艦全速前往馳援，並在偵巡艦伴隨下，由救難艦拖帶回左營海軍基地。

據了解，達觀艦是交通部代海軍在民國83年向義大利購買的海洋測量艦。平時以台灣海峽週邊海域專屬經濟海域與海南諸島之航道測量與水文資料蒐集任務為主，必要時支援國內、國際海洋研究計畫及臨時賦予之任務。

艦上配備相當多高精確探測裝備，執行水深探測、海底地形繪測、海底地質探測、海底磁力線繪製以及海洋環境資料蒐集等，舉凡台灣周邊海域、航道、甚至海南諸島，都可見達觀艦的蹤影。

軍方根據達觀艦所獲得的水文、水聲傳遞資料，即可獲得海軍能否有效進行反潛或水雷作戰的關鍵，因此達關艦對台灣海防的重要性極高。

最重要是，外傳艦上還具有水下監聽系統，可以監視附近海域中國潛艦的活動，並分析其水下聲音特性，是我國水下及反潛作戰上十分重要的一環。

海軍艦隊指揮部表示，達觀艦5月中旬確時發生動力失效事故，經過調查動力失效的原因，是因檢測油料的淨油機故障，導致燃油含水量太高。原本在海上檢修後有短暫恢復動力，為求安全起見，仍透過友艦拖帶回左營港進行檢修，目前已恢復正常執勤，海軍會針對此一事件，持續加強作業SOP流程。

(中時電子報)