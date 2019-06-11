國道一號北上127公里處11日上午9點多發生追撞車禍，苗栗縣消防局派頭屋、苗栗、銅鑼分隊人車前往，將4名傷患送往苗栗醫院。

國道警方表示，上午9時許小貨車疑因天雨路滑失控撞上內側護欄翻覆，車上4人送醫救治，而後方大貨車與客運閃避不及擦撞，所幸無人受傷。

(中時 )