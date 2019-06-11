小貨車國1打滑翻車 4人受傷 10:112019/06/11 中時 何冠嫻 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 國道一號北上127公里處11日上午9點多發生追撞車禍，苗栗縣消防局派頭屋、苗栗、銅鑼分隊人車前往，將4名傷患送往苗栗醫院。 國道警方表示，上午9時許小貨車疑因天雨路滑失控撞上內側護欄翻覆，車上4人送醫救治，而後方大貨車與客運閃避不及擦撞，所幸無人受傷。 (中時 ) #苗栗 #受傷 #國道 #小貨車 #警方 也許您會感興趣 推薦閱讀 苗栗號召青年 返鄉當創客 04:102019/06/07 地方新聞 影》男撞進下營早餐店 車頭全毀店也壞 21:172019/06/07 社會 另類國民外交！印度童阿里山受傷 中埔警救援 13:282019/06/09 社會 苗栗微型保險首案 頭屋火災解燃眉之急 18:082019/06/09 生活 印度童賞美景受傷 暖警接駁送醫 04:102019/06/10 地方新聞 MLB》投手隱瞞傷勢 洋基被捅一刀 10:282019/06/10 體育 MLB》倒楣！紅襪老爹歐提茲遭槍擊 11:142019/06/10 體育 福斯貨車部門上市 激發連鎖效應 04:102019/06/11 全球財經 青桐林木棧崩塌 13人送醫 04:112019/06/11 地方新聞 社會熱門新聞 人夫偷情人妻同事 宿舍第一次從浴室戰到床上 - 社會 阿羅哈翻車3死 乘客控像在坐雲霄飛車 - 社會 - 中時 25歲女移工遭熊抱襲胸 警方朝強制猥褻罪嫌偵辦 - 社會 - 中時 人妻喜孜孜「我懷孕了」 結紮夫臉上立馬3條線 - 社會 清涼上衣！白皙妹美背全露 雙峰呼之欲出 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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