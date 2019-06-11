民進黨總統初選民調昨天起跑，今有媒體刊登自家委託做的民調，蔡英文總統市話民調微幅領先前行政院長賴清德；賴清德發言人李退之今表示，媒體在這樣的時間裡面仍然發佈這樣的訊息，請媒體本於社會公器的專業地位，自行斟酌，也請國人明察。

李退之強調，賴清德這幾天無畏風雨，在第一線向全國民眾爭取支持的行動，相信全國人民都有目共睹，支持香港人權、捍衛台灣主體的表現，同樣也是眾所周知， 相信賴清德仍然是民進黨打贏大選、鞏固立委勝選的最佳候選人。

李退之說，根據民進黨初選民調辦法，對於雙方參選人及相關團隊，都有很清楚的規定，不得在民調期間發佈民調數據、市場預測或其他足以影響調查的相關訊息，雖然媒體不在約束範圍內，但是民進黨的初選民調時間是早已公告的一段特定的區間，媒體在這樣的時間裡面仍然發佈這樣的訊息，請媒體本於社會公器的專業地位，自行斟酌，也請國人明察。

(中時 )