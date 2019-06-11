民進黨總統初選參選人賴清德壯大台灣車隊今天繼續往北挺進，一早在新竹天公壇參拜後，從新竹一路向北到桃園、新北，下午回到台北凱達格蘭大道，結束三天行程。

今天是初選民調第二天，出發前，賴清德也對支持者喊話，他說，風雨很大，他堅持不怕風雨向前行，請大家接到電話冷靜思考，若不想成為第二個香港，賴清德是最有能力捍衛台灣民主的人，晚上六點到十點，在家等電話，堅定喊出支持賴清德。

香港「反送中」抗議活動如火如荼展開，賴清德再次呼籲台灣民眾，不要置身事外，一起聲援香港，支持香港。賴清德表示，香港才七百多萬人，就超過一百萬人走上街頭，可見香港人「反送中」的意志，在英國殖民時代是民主自由人權的社會，英國將主權交還中國，中國承諾一國兩制，短短不到幾年，言論自由和集會結社自由都被限制，這次更嚴重的欲強行通過「逃犯條例」，侵犯人權，未來不只是罪犯，中國可能羅織罪名，以政治犯名義送往中國審判。

賴清德強調，香港無法選擇，但台灣已經獨立自主，在關鍵時刻，一定要立場堅定，捍衛台灣主權和民主，保障台灣人決定國家前途的權利。他同時呼籲柯文哲市長收回兩岸一家親的說法，台灣和中國再怎麼親，都親不過香港及中國自己的國民，看看現在的香港，回想六四天安門事件中國是如何對待自己的人民，我們不該對中國存有幻想。

賴清德表示，台灣人民就算過去對中國存有期待，但在年初習近平的公開談話後，台灣人民要深刻覺醒，中國公開宣示九二共識沒有一中各表的空間，只有一個中國原則，台灣只有一條路可走，就是香港和澳門的一國兩制，台灣人民絕大多數是不願意過香港這種生活。

賴清德也呼籲北高兩都市長應該公開宣示堅決反對一國兩制，收回兩岸一家親的說法，他認為，首都首長應該有的態度，就是堅決反對一個中國原則，反對一國兩制，反對台灣成為第二個香港，共同守護台灣主權和民主。

(中時 )