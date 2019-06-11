結婚、一起睡了8年，至今才知道老公是女人！日前一對夫妻結婚長年生不出孩子，就醫檢查發現，老公患有無精症，陰莖短如腳拇指，只有1公分。睪丸大小像花生米，還擁有D罩杯，堪稱男人界巨乳，就連下體的毛也是「倒三角」像女人的形狀。讓不孕症醫師蔡鋒博確診他為「46XX男人症候群」，也就是女的，害他太太當場崩潰，嚇到說不出話。

ETtoday報導，彰化博元婦產科院長蔡鋒博指出，該對夫妻年約40歲，太太的生育機能一切正常，但她先生第一眼看過去，胸部非常大、身高159.5公分，喉結、鬍鬚、腋毛都很稀疏，生殖器大小也很迷你，不像是正常男性。安排他做染色體檢查後，確定他是「46XX男人症候群」。

蔡鋒博說，「46XX男人症侯群非常非常罕見！」只有2萬到4萬分之一的機率，20年來他只碰過3個病例，大多是不孕來求診的夫妻，「以前嬰兒出生時，醫生看到他有小小的生殖器，就會判斷他是男的，因此身分證上也是寫男性。」、「46XX的患者有一條X染色體會黏著SRY基因（掌管男人生殖器官發育）」，所以才會有男性生殖器，但不會發長成真正的男性特徵。建議若有生殖器發育不良問題，一定要趕緊就醫。

(中時電子報)