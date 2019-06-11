瑞芳10日凌晨發生槍擊案，9名嫌犯落網。（張穎齊翻攝）

47歲塗姓男子與余姓主嫌9日晚間在新北市瑞芳區中山路卡拉OK店爆發扭打衝突，余嫌10日凌晨尾隨塗男至塗男的三爪子坑路友人家中，率領9人2車朝屋內連開14槍，導致塗男等3人中槍。警方今（11）日逮到余嫌9人，移送基隆地檢署偵辦。

警方調查，余嫌等9人持槍械、棍棒，開槍擊傷涂男、25歲曹男、54歲連男等3人，所幸3人就醫後無生命危險。瑞芳警分局隨即與新北市政府警察局刑警大隊偵一隊、刑事警察局第一大隊第三隊共組成專案小組，並報請基隆地檢署檢察官指揮偵辦。

警方發現，余嫌等9人在犯案後，分乘2部車輛往不同方向駛離，意圖混淆警方辦案，經調閱周邊監視器後，即鎖定掌握余嫌等人身分及行蹤，並持續到住居所及藏匿處所逐一清查。

專案小組於10日下午開始到晚間，兵分多路將藏匿中的余嫌等人，分別通知或拘提到案。經過證詞交叉比對並漏夜釐清相關案情，證實本案相關人等已全部到案。

經訊後，警方將余嫌等9人依故意殺人罪及違反槍炮彈藥管制條例移送基隆地檢署偵辦。

(中時 )