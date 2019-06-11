昨日晚間10點國道1號南下處發生阿囉哈客運衝出邊坡事故，造成3死、1重傷、12輕傷。交通部公路總局表示，事發後立即成立「0610阿羅哈客運事故緊急應變小組」，駕駛在事發當時已開車9小時，接近上限10小時。阿囉哈客運也於官網發表聲明致歉，承諾將負責傷亡者的賠償金額，賠償金並優於同業。

公總表示，本次阿羅哈客運事故車輛車號717-FP、車型SCANIA，2011年6月出廠，上次檢驗正常，下次定檢為108年7月18日，郭姓駕駛人車駕籍均正常，無重大違規紀錄。

公總指出，針對本次事故初步瞭解，郭姓駕駛人10日至事故發生時駕駛時間共計9小時，已接近上限10小時，前（9）日駕駛時間為4小時16分，該2日間休息超過10小時以上。

公路總局亦已責成高雄市區監理所今（11）日即前往該公司全面安全查核，輔導強化該公司人車安全管理措施，防患各項可能風險，以確保該公司車輛之行車安全，並已要求阿羅哈公司及臺中區監理所立刻派員分赴各醫院探視傷患。

阿囉哈則於官網發布聲明，表示「慚愧！慚愧！戰戰兢兢的用心管理行車安全，仍然於6月10日晚間10點發生車輛於彰化戰備道路段衝邊坡翻覆，造成多起傷亡，我們會負責所有傷亡者的賠償金額，賠償金額優於同業，我們向所有傷亡者深深的致歉！我們的管理團隊會檢討改進，沈重的心情與悲傷，對不起！對不起！」

(中時 )