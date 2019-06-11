去年九合一大選，韓國瑜在政壇掀起「韓流」旋風，更一舉奪下高雄市長寶座。韓上任後人氣未減，所到之處皆吸引爆滿人潮。然而，有網友問及，「韓流是否被過年氣氛炒起來而已？」對此，網友不以為然並轟「過年前就有了，大概是從10月左右開始冒出來的」。

韓國瑜在九合一選舉掀起「韓流」旋風，從一碗滷肉飯、一瓶礦泉水、北漂、到貨賣得出去，人進得來，高雄發大財，韓式語言深植人心。不僅如此，九合一選舉也改寫藍綠政治版圖，2015年綠營四都首長風光出席行政院會的場景不在，取而代之的是「北神探」新北市長侯友宜、「中燕子」台中市長盧秀燕、「南菜販」高雄市長韓國瑜。

韓國瑜帶動的「韓流」，讓韓最終以15萬票的差距擊敗對手陳其邁。台灣村里長聯合總會總會長、台中市沙鹿區美仁里長陳建良曾透露，平常村里長聚在一起會談論台灣政壇，「我們看好韓流會再興起，因為這股浪潮是來至於基層」。

韓國瑜上任後備受關注，在過年期間發紅包展現超高人氣，不僅有人早早就到現場排隊，更有許多網友表示拿到韓國瑜紅包後就有好運氣。網友isaluku在PTT發文問及「如果這樣回想起來，是不是其實是被過年炒起來的?」對此，其他網友則回應表示「過年前就有了，大概是從10月左右開始冒出來的」、「韓流就是從當初北農跟柯P一起站備詢台開始走紅的啊」、「韓還是第一 郭卻已經墊底」。

(中時電子報)