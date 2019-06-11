蜂蜜味道香甜，營養價值又高，深受民眾喜愛。但近日有網友在PTT上詢問，蜂蜜是從蜂巢裡挖出來的，大家怎麼敢吃？貼文一出，卻釣出養蜂第四代的網友，意外曝光蜂蜜的製作，他更表示，「蜂蜜是蜜蜂反覆嘔吐出來的產物」，讓底下一大票網友吃驚。

這名自稱養蜂第四代掌門人的網友解釋，要了解蜂蜜的話，就必須先知道花、花粉是什麼，以及花蜜如何成為蜂蜜？而蜜蜂會把花蜜釀成蜂蜜，要經過蜜蜂唾液的轉化酶促進蔗糖分解，再把轉化成的葡萄糖和果糖蒸發到20%內，經過蜜蜂的脫水過程，才能在蜂巢中保存。

這名網友最後幫大家整理出重點，「蜂蜜是蜜蜂吃花蜜反覆嘔吐出來的產物，不只不噁心，反而更增添了味道與營養」。網友聽到後紛紛恍然大悟，「原來我喜歡吃嘔吐物，噁～」、「靠北，看到蜂蜜的嘔吐物，反而更不想吃了吧」、「小時候也吃阿嬤反覆咀嚼之後的食物 習慣就好」。

(中時電子報)