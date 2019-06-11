人過中年，若稍不節制，身材通常越來越「中廣」，不要以為只是單純的發胖而不以為意，醫師表示，長期不良的生活及飲食習慣，恐讓身體狀況走下坡，當腰圍、心臟、肝臟變大，代表健康出現危機，大病可能找上你。

《元氣網》報導，彰化基督教醫院心臟內科醫師陳清埤指出，發現下列這三個地方變大，要特別注意，代表健康亮紅燈：

一、心臟變大

正常心臟約是自己的一個拳頭大，如果健檢發現心臟變大，代表心臟腔室變大或心肌肥厚，包括心臟病、心臟冠狀動脈疾病、高血壓、心肌症等，血液回流需要耗費更大的力量，嚴重恐造成心臟衰竭。

二、肝臟變大

現代人吃太好，脂肪越來越普遍，當脂肪貯存在肝臟細胞內，造成肝臟腫大，可能會引起肝臟發炎，嚴重還會形成肝硬化、甚至肝癌，若放任脂肪肝不管，恐增加肝癌風險。

三、腰圍變大

體重變胖、腰圍變粗雖然是許多中年人的通病，不過卻是健康的大危機，國健署提醒，腹部肥胖是內臟脂肪堆積，很容易罹患代謝症候群，更是中風、三高及心臟病變的高危險群。建議平時應定期量血壓、腰圍及體重，盡量採低油、糖、鹽及高纖的飲食，並配合適度運動，才能避免大病纏身。

(中時電子報)