登革熱4年1次大流行，今年正是高峰期，高雄截至目前16例，綠營不管整個市府繃緊神經防疫，猛批高雄市長韓國瑜利用假日拚初選；對此，國民黨台北市議員羅智強表示，民進黨要不要回顧同黨立委管碧玲的名言，當時綠營執政的高雄爆發登革熱，管碧玲竟說，「沒得過登革熱，高雄的血統，血裡面的高雄血統不純」！對照現今綠營猛批韓國於防治不力，根本是雙重標準！

高雄市面臨嚴峻登革熱疫情，防疫團隊上緊發條，有醫師在臉書開嗆韓國瑜「你連登革熱都不懂，還懂什麼高雄」，親綠媒體直接引述未平衡報導，衛生局7日發出近2000字澄清文駁斥，「不要老是把防疫專業跟政治口水混在一起」。

對此，羅智強在臉書發文表示，講到登革熱，大家一定記得一個名言，管碧玲說「染登革熱，高雄的血統才純」！那時候引起了軒然大波，但大家有沒有想過這句話的背景，因為高雄已經成為登革熱群聚的一個高峰地區，在民進黨執政時，也有爆發過流行，如2014年有8636例，那時候中央也有撥預算支援高雄的登革熱，中央跟地方在面對登革熱疫情，是一定會攜手合作，不會推給單個方面。

羅智強更表示，而雖然現在是韓國瑜執政，但是一定也會有一個預算在處理，所以預算要先執行哪一塊，那只是一個程序細節問題，而不是用這個來指責韓國瑜沒有處理登革熱，這對韓國瑜是不公道的話。

據《自由時報》2016年1月7日報導，2015年高雄登革熱病例高達1萬8655例，但當時選高雄市立委地管碧玲疑似在一場造勢活動上表示，自己曾感染登革熱，並語出驚人表示「沒得過登革熱，高雄的血統，血裡面的高雄血統不純」，引發外界熱議。對此，管碧玲澄清，影片遭人斷章取議，內容遭到誤解，且他們並非舉辦造勢活動，只是一場小型演講茶餅會。

(中時電子報)