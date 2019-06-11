資深影星馬如龍動完腸道手術，卻因小腸破裂引發敗血症，住進加護病房並安裝葉克膜救命，但仍難抵病魔催殘病逝，享壽80歲，馬如龍過世的消息一出，各界人士紛紛發文悼念，讓演藝圈籠罩在一股哀傷氣氛中，其中，跟他在秀場時期合作過的男星曹西平，也表示相當不捨這位熱心勤奮的前輩離世，然今早他又有感而發，且一語道破藝人逝世後的事實真相，嘆：「大家真的有這麼熟嗎？」。

眼見眾多資深藝人一個一個凋零離世，感性的曹西平除了悲憾之外，也觀察到一個有些敏感的現象，他表示不管哪位藝人往生，之後總有一堆人出來悼念、說話，對此現象提出超直白觀點：「大家真的有這麼熟嗎？大家真的有這麼好嗎？越說越誇張怪力亂神都來了」。

曹西平也覺得這種場面搞得像連續劇一樣，天天上演，但認為無論什麼事情讓家屬出來說就好，來龍去脈家屬最清楚，非旁人可說三道四，也覺得工作上有合作不代表私下有往來，而真正的好朋友應是無論工作還私下都有互動來往，認為都這種時候了不該硬裝熟，直呼「其他的人真的不好說」。

(中時電子報)