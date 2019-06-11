天氣不穩定，豪大雨來襲，台中市水利局開設三級應變中心，防汛準備到位。（盧金足攝）

台中市降下豪大雨，市府備妥2萬5000包沙包，開放民眾領取，加強住家防災功能，水利局表示，至11日上午10時尚無重大災情通報，3小時累積雨量以和平區、大安區及大肚區為最多，1小時累積雨量以豐原區、西屯區、大安區、潭子區及霧峰區為最大；中區中正柳橋下游排水水位站達紅色警戒，柳川景觀河道封閉，派員勸離現場民眾。

連續豪大雨來襲，水利局開設三級應變中心監控水情並執行災害搶救，市長盧秀燕要求市府各機關加強防備，加強水門、抽水站、河川水位等防災措施，避免發生可能災害，尤其水門、抽水站、河川水位等部分，包括沙包發放、抽水機及抽水站待命等機制都到位。

建設局指出，已成立緊急應變小組，強化橋梁及地下道巡守，目前全市地下道自動柵欄機功能、監視系統均正常；養護工程處各搶災單位及相關災修廠商也都加強整備，檢測各車行地下道機電設備及抽水設備，落實地下道封閉標準作業程序機制。

為全力防範災情，消防局各大隊分隊今日起暫停休假、特休，投入救災整備、查處災情等準備，同時也與民間救難團體保持機動聯繫，共同做好準備。

水利局備妥2萬5000包沙包、防汛鼎塊785塊，各區公所均儲備至少300包沙包，有需要的民眾可憑身分證等證件到區公所免費領取沙包，每戶最多10包，公寓大廈及工商行號最多領取30包。

(中時 )