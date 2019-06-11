一名患有思覺失調症38歲簡姓男子，因家人平時工作又無法照料，家屬只能送到安養中心託為照顧，該男子日前因病至國軍桃園總醫院就醫治療，為了不想被送回安養中心，竟趁著看護人員辦理出院未注意之際，偷偷溜出醫院，事後又擔心害怕會被人找回，竟然就躲在產業道路旁的草叢裡，因其身體尚未痊癒又步行了一段路，體力不支就直接倒臥在路旁草叢休息，幸好龍潭警方巡邏經過發現並載回派出所安置，期間簡男直喊肚子餓，警員曾子謙聽了便自掏腰包購買熱食給予果腹並細心照料，事後通知家屬將其平安帶回家。

龍潭分局中興派出所警員蔡震東及曾子謙，11日上午執行巡邏勤務時，行經桃園市龍潭區國軍桃園總醫院後方新建工地時，眼尖的曾員隱約在工地旁的產業道路旁草叢看見人影，隨即下車前往察看，赫然發現一男子竟倒臥在地上，經員警趨前詢問時，男子才向警方訴說事情經過。

員警擔心當下男子情緒不穩定，如單獨讓其在外恐衍生其他危險，希望男子能隨同警方至派出所並通知家人，但男子情緒激動表示自己沒事，堅持不肯隨同警方回去，經警員曾子謙現場耐心委婉的規勸，男子才卸下心防願意跟警方返回派出所，經交談詢問緣由，才知男子因為思念親人想回家，不想被帶回安養中心才回偷偷的趁管理照顧人員不注意之際偷偷離開。

簡姓男子的家屬表示，平時因工作關係無法照料，才會將其送至安養中心，接到安養中心看護的電話告簡男在醫院逃跑，隨即趕赴醫院，焦急的在醫院附近周邊道路搜尋，卻都遍尋不著男子蹤跡，本來準備要去報案的，後來就接到了警方的電話通知趕至派出所，感謝警方及時發現及妥適照料，否則後果不堪設想，現場不斷的向處理員警鞠躬道謝。

(中時 )