國民黨昨日(10)公布第15任總統副總統初選名單，並籲參與初選者簽署公約，鴻海集團董事長郭台銘卻表態不願簽，還要其他初選者也都不要簽，更痛批「辦法都沒有我簽什麼東西」。對此，前行政院發言人、傳播學者胡幼偉直言，若沒有初選辦法，郭又如何成為黨內初選人？若沒有初選辦法，那他交的500萬是什麼錢呢？

國民黨公布《第15任總統副總統選舉副總統選舉總統候選人提名參加初選同志公約》，明訂三大重點：

第一、初選過程中一定要乾淨選舉，如果有機會競選總統，也一定要守法節約，絕不違背國家法律。

第二、若能代表國民黨參選總統，一定會選擇最有互補功能的副總統人選，對於2020年同時投票的立法委員選舉，也會一起努力，爭取最光榮的勝選。

第三、假設沒有獲得出線或提名，也一定竭智盡力，幫助被中國國民黨提名的同志，全力助選，讓國民黨提名的候選人光榮當選，實踐國民黨重返執政的目標，讓中華民國更輝煌騰達，讓國民過更好日子，讓兩岸更能和平穩定發展。

對此，郭台銘不僅表態拒簽，更表示「辦法都沒有我簽什麼東西，我還勸所有候選人都不要簽」；高雄市長韓國瑜則表示自己一定簽完它。

胡幼偉則在臉書發文，直言「老郭是不是誤會了？」寫道：「國民黨就是因為有總統候選人初選提名辦法及作業要點，他才能成為黨內初選參選人。怎麼會說黨沒有初選辦法呢？沒有初選辦法，他交的那五百萬兩銀子，是什麼錢呢？」

不僅如此，胡幼偉更進一步指出，初選方式固然可討論，但若最後未照郭台銘指示辦理，那怎麼辦？還要不要繼續參加初選？此外，郭指控旺中集團董事長蔡衍明，就是自己首富位子被奪走，一不高興才「挺韓黑郭」，胡大表不解：「人家那邊一直在強調自己是庶民；你卻強調自己是首富。這樣，真的是好的宣傳策略嗎？難道，人家的旗子上寫的是庶民總統，你的旗子上要寫首富總統嗎？嗯……」

(中時電子報)