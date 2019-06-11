根據美國媒體報導，目前陷入無球可打窘境的「甜瓜」 安森尼，依舊不肯結束運動員生涯，現在鎖定湖人、尼克和籃網成為他下一個賽季征戰沙場的落腳處。
NBA記者布蘭頓表示，湖人現在的處境很適合安森尼，如果他們能夠順利爭取到安東尼戴維斯的話，安森尼就有可能選擇加盟湖人，一切都取決於接下來自由市場的交易，安森尼最終應該會湖人、尼克和籃網這三隊當中擇一落腳。
安森尼本季在火箭只打了10場例行賽就被無情釋出，這位昔日明星賽巨星竟然落得沒有一支球隊肯接納他的局面。
(中時電子報)
根據美國媒體報導，目前陷入無球可打窘境的「甜瓜」 安森尼，依舊不肯結束運動員生涯，現在鎖定湖人、尼克和籃網成為他下一個賽季征戰沙場的落腳處。
NBA記者布蘭頓表示，湖人現在的處境很適合安森尼，如果他們能夠順利爭取到安東尼戴維斯的話，安森尼就有可能選擇加盟湖人，一切都取決於接下來自由市場的交易，安森尼最終應該會湖人、尼克和籃網這三隊當中擇一落腳。
安森尼本季在火箭只打了10場例行賽就被無情釋出，這位昔日明星賽巨星竟然落得沒有一支球隊肯接納他的局面。
(中時電子報)
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。