根據美國媒體報導，目前陷入無球可打窘境的「甜瓜」 安森尼，依舊不肯結束運動員生涯，現在鎖定湖人、尼克和籃網成為他下一個賽季征戰沙場的落腳處。

NBA記者布蘭頓表示，湖人現在的處境很適合安森尼，如果他們能夠順利爭取到安東尼戴維斯的話，安森尼就有可能選擇加盟湖人，一切都取決於接下來自由市場的交易，安森尼最終應該會湖人、尼克和籃網這三隊當中擇一落腳。

安森尼本季在火箭只打了10場例行賽就被無情釋出，這位昔日明星賽巨星竟然落得沒有一支球隊肯接納他的局面。

(中時電子報)