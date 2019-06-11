「全國大南瓜比賽」將在22、23日在淡水捷運站旁金色水岸廣場登場，新北市農業局與淡水農會以「大南瓜比賽」串聯南瓜產業鏈，帶動新北市休閒農業觀光熱潮，同時結合淡海輕軌、滬尾休閒農業區，推出民眾可自行前往的體驗遊程以及6到8月飯店期間限定南瓜特色餐，邀請大家吃當季、玩當地。

新北市淡水區農會指出，今年活動與台北海洋科技大學餐飲管理系合作，結合淡水農會系列產品，打造「南瓜農情健康餐」。

22日到23日現場活動包含「在南瓜上跳舞-南瓜主題舞蹈比賽」、FB與IG現場限時打卡送南瓜、市集消費滿300元即可獲得南瓜彩繪兌換券，以及上下午各2場的免費南瓜涼拌DIY體驗。

活動粉絲頁也將於6月12日起舉辦「神準南瓜王」重量預測活動，留言重量最接近者即可獲得淡水農會與長珍食品合作推出的2019年產品「滬尾南瓜起士紅藜麥蘇打餅乾」。

農業局長李玟表示，每年夏天吸引全國各地農友帶著花費心血種植的大南瓜來到淡水河畔進行比賽，整齊羅列的上百顆大南瓜齊聚一堂各展風姿，是難得一見的夏日奇觀，歡迎民眾一同賞南瓜、品南瓜、樂遊滬尾休閒農業區。

(中時 )