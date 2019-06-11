高市民進黨籍議員林智鴻11日上午批評韓國瑜打著庶民口號起家，卻說庶民只是一種心態，「騙完高雄騙全台」。（林宏聰攝）

高雄市長韓國瑜10日深夜臉書貼文《庶民與否不重要，拯救台灣靠你我》，強調庶民對他不是一種身分，而是一種心態，並認為經濟不好時，窮人的感受比富人更尖銳，不管是不是庶民，從綠色執政中「拯救這個從亞洲一條龍快變成亞洲一條蟲的台灣」，是每位國民應盡的責任。

民進黨高雄市議員林智鴻11日一早即針對韓國瑜貼文發稿批評，他表示，韓國瑜打著庶民的口號起家，現在又說庶民只是心態，當初批評權貴密室協商陋習，現在卻又接受權貴金錢的簇擁，韓國瑜分明是「拋棄庶民，擁抱權貴」，用一貫的詐騙伎倆，騙完高雄，騙全台！

近來綠營抨擊韓國瑜過去曾任民意代表，現在又是高雄市長，怎能算是庶民？韓國瑜臉書貼文解釋，既然英雄不怕出身低，做庶民又何必在乎曾經登過廟堂？

他說，很少人像他一樣，「雲端、地表幾番來回」，正因為如此，他覺得庶民有庶民的驕傲、權貴有權貴的榮耀，地表與雲端是相從共生的關係，但比較之下，在地表趴趴走還是比較符合他的生活志趣，所以庶民對他而言不是身分、而是心態。

他指出，在蟄伏沉潛10多年裡，親眼看見一般民眾的需求長期以來不被社會主流鄭重以待，台灣當然應該繼續努力於宏觀經濟的指標追求，但也不能忽略柴米油鹽醬醋茶的庶民經濟，尤其2008年全球金融海嘯之後，加深Ｍ型社會的分化，窮人更窮，富人更富。

韓國瑜認為，現在台灣許多民眾已到了只求食衣住行有著落的卑微辛苦，所以一定要先從夜市、農漁外銷丶攤販經濟的短期政策著手，讓基層人民生活立即得到喘息，他們才有信心等待景氣復甦。

但他強調，關心台灣的庶民，不表示不重視為台灣撐起一片天空海闊的產官學研與企業家們，庶民與否不是重點，重點是從心中只有派系私利、沒有國家民族、把台灣前途決議文看得比台灣人民生活更重要的綠色執政手中，拯救這個從亞洲一條龍快變成亞洲一條蟲的台灣，是每位國民應盡的責任。

(中時 )