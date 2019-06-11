因大雨特報，蔡英文總統（中）11日到桃園市觀音區視查防洪工作。（邱立雅攝）

蔡英文總統11日上午到觀音區視察「樹林里蓮花滯洪池」，對於前一夜黨內初選民調起跑，蔡英文表示不能講太多，還是聚焦在國政之上，向民眾報告施政成果，對於前行政院長賴清德車隊同時也將經過桃園是否有互別苗頭的意味？蔡英文則迴避問題、顧左右而言他，要現在民眾替樹林里蓮花滯洪池成果拍手。

近來有其他媒體推出最新的民調，顯示蔡英文跟韓國瑜不相上下，甚至還贏了賴清德，是否勤跑基層打網路空戰奏效？未來公布民調是否會左右民眾選擇？蔡英文表示現階段不能評論民調，國政還是最重要優先向人民來報告，並表示不能夠再講民調。

由於10日晚間民進黨開始進行黨內初選民調，行政院副院長陳其邁笑稱當晚自己所有電話都接，「連借錢的電話都接了。」蔡英文則笑說：「你們現在媒體打電話大家都會接。」但卻迴避媒體詢問賴清德車隊準備要經過桃園是否有互別苗頭的問題，蔡英文顧左右而言他，表示此次來桃園是視察防洪準備工作，要大家替樹林里鼓掌。

此外，傳出花蓮縣議會的議政報導曾提及蔡英文承諾要將國道六號延伸到花蓮縣吉安鄉，花蓮縣長徐榛蔚也提出若交通部沒有人才，可以開國際標案建設。對此，蔡英文澄清已查了所有的資料，過去並沒有做類似的承諾，國民黨政府對國道六做的調查跟研究評估，認為技術上是不可行的，甚至不久前才做過前一階段的評估，當時也把相關技術考慮進去，並指徐縣長的建議還是要有一定的合理的基礎來支撐。

(中時 )