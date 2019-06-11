雲林縣議員蔡岳儒、李建昇11日上午為縣內學校行政費用嚴重不足打抱不平，認為已影響教學，前者要求開啟對話，透過老師校長了解教育現場需求編列預算；後者覺得過去藍綠執政者都欠雲林一個公道；雲林縣長張麗善表示會檢討。

蔡岳儒指出，學校人事開銷是固定，另有中央一般性教育設施經費、班級補助費，會隨班級數調整，例如一個有12班的國中，1年包括水電、保全、戶外教學等行政費，竟然才70萬元，往往付完水電費只剩約35萬元，要學校如何運作？

蔡岳儒進一步說，而在國小也同樣少得可憐，建築維護費不管學校大小、人數多寡，每年通通只有1萬2000元的「死豬仔價」，這樣有辦法解少決問題嗎？又如英文教材每一學校不管人數多少都只有3萬元，逼得師長一天到晚擔心，還得自己去募款，希望與師長開啟教育預算對話的可能性，解決不合理的現象。

李建昇也表示，學校老師業務費1年只有2020元，實在可憐，不論藍綠執政者都欠雲林一個公道。

張麗善坦承，雲林教育資源確實不能和雙北及6都比，雲林每個孩子可能1年只有2000元，師長很辛苦，但雙北約有8000元，以班級數做為補助基礎對雲林很不公平，縣府會檢討並積極爭取，讓雲林孩子更好，例如做雙語教學、增加師資，讓孩子有競爭力，以有限資源發揮無限能量。

(中時 )