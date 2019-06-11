昨日晚間10點國道1號南下處發生阿羅哈客運衝出邊坡事故，造成3死、1重傷、12輕傷。交通部公路總局表示，目前初步確定駕駛、車輛都無違法狀況，雖然駕駛已開車9小時，但中間也有休息1小時，此外阿羅哈平時的車輛檢驗、教育訓練都合格，也曾提出雙駕駛降低司機疲勞，還需近一步確定是個案或突發狀況。

公路總局表示，目前輕傷的患者已陸續離院，事發車輛郭姓駕駛平時駕駛紀錄良好，沒有違規紀錄，只曾有個人車有輕微違規，但也都已處理完畢；事發車輛的部分，上次檢驗都合格，下次檢驗時間則為7月18日，目前高雄市區監理所也已派員至阿羅哈廠區，針對安全、駕駛教育、車輛保養等進行徹查。

公總指出，郭姓駕駛在9日從台北開至高雄，駕駛時間為4小時16分鐘，9日至10日之間確實休息滿10小時後，10日中午開始上班，由高雄開至台北，下午6點抵達台北後休息1小時，7點又繼續往南開，等於整體駕駛時間為9小時，雖接近臨界10小時，但休息時間都是符合法規。

至於若沒有發生事故，車輛繼續開到目的地後，郭姓駕駛的工時可能就會超過上限，公路總局表示，由於昨日晚間下雨、天候不佳，事後的確可能會超時，但這與車禍無關，在事發當時駕駛時間為9小時，並未超過上限。

阿羅哈客運連續兩年發生重大車禍，公總表示，阿羅哈十分盡心盡力要遵守駕駛時間，近日還曾提出「雙駕駛」，以減低駕駛負擔，確保工時合法，過去只曾在連假期間加開工時，但加開次數、時數都很低。

(中時 )