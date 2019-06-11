補習班歷史名師呂捷，差點自己變歷史人物！他昨晚自曝，5月26日清晨突然抽搐痙攣、陷入昏迷，在醫院躺了16天，昨天早上終於出院。

呂捷發言犀利又爆笑，上課內容曾在網路上有超過140多萬瘋狂點閱。他昨晚間在臉書發文表示，「在醫院躺了16天，走出醫院看著天空，恍如隔世...有一種莫名的感動！原來.......坐月子就是這種感覺！」。

呂捷表示，5月26日清晨，他突然抽搐痙攣陷入昏迷，被救護車送到醫院急救，陷入昏迷兩天。期間醫院發出病危通知，表示是腦膜炎，但驗不出來是什麼病毒感染。

不改幽默本色的呂捷說，他在農曆年前就感冒了，一直沒痊癒時好時壞，朋友勸他休息一下，但他總笑說「愛錢夕鶴！」，沒想到差一點就成就達成。

呂捷鬼門關前走一遭，粉絲們相當驚嚇，紛紛留言安慰他「差點自己就要成為歷史了⋯痊癒就好」、「腦膜炎可以全身而退真的很幸運」、「其實老師不是愛錢而生病，是投入散播歡樂散播愛的工作過於賣力，為了眾人而疏於照顧自己，真是令人感動。但是，散播歡樂就好，不要散播驚嚇啊！保重龍體！」。

另有網友說「9年前，也得到與您相同的病症。也是重感冒三天後，瞬間暈厥，喪失所有知覺，睜開眼已是兩天後在加護病房。…好好活在每一個當下，用眼，用心，用全身的感官，去感受去體驗，因為有知覺的『活著』，才是這世上最珍貴的恩典。」

(中時電子報)