林美照下午將到馬如龍靈堂致意。洪秀瑛攝

林美照2周內慟失3友人，包括曾在電視劇《長不大的爸爸》戲裡演她老公的賀一航以及資深前輩馬如龍，今早她參加製片、導演吳光武的告別式，低落心情可想而知，她遭受巨大打擊難以承受，原本安眠藥已減量，這陣子又必須靠著吃安眠藥才能入眠。

她今早哽咽地說，曾在電影《燃燒吧！歐吉桑》和當時擔任製片的吳光武合作，回想自己拿金鐘獎那年，她因趕時間停違規線上，吳光武看到後，主動說幫她停車，「他很體貼、善解人意又很照顧人」。由於相處非常愉快，吳光武前年曾邀她再合作新劇，後來發現大腸癌，新戲停拍，她接著改拍另一部新戲《種菜女神》，當時吳光武還特地到新竹探她的班。

吳光武前年底被檢查出大腸癌4期，今年初復發，最終不敵病魔，5月26日因大腸癌病逝，享年54歲。林美照說，當時她因為很喜歡吳光武製作的新戲角色，想盡辦法跟《種菜》劇組請假，最後仍喬不出9天檔期拍攝，「他去年探我的班，看起來精神不錯，我還問他身體吃得消嗎…我欠他一部戲，他走了，我留下一輩子的遺憾」。

她今早難過得說不出話，「朋友不用常聯絡，但認定就是一輩子，就像馬大哥是我一輩子的哥哥」她下午也將到馬如龍靈堂弔唁。她日前在臉書寫道：哥哥 聽到您的噩耗，心裡非常地不捨，小時候您疼我的點點滴滴，一幕幕又浮現在眼前，雖然這幾年我們比較少聯繫，可是您永遠是我尊敬又親切的大哥，願菩薩指引帶您到喜樂之地，永遠想您。」

(中時 )