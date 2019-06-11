宜蘭疑秋行軍蟲現蹤 檢驗結果最快明確認 11:352019/06/11 中時 李忠一 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 秋行軍蟲確認入侵台灣。（防檢局提供） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 宜蘭縣五結鄉動植物防疫所接獲通報，指頭城鎮下新興段發現青農種植玉蜀黍疑似秋行蟲軍蟲害案例，防疫所已會同農委會等單位至現場採樣蟲體送驗，結果最快在12日公布。 動植物防疫所表示，雖然該案例尚未確認，但縣府不敢大意，即刻現場預防性措施，包括生物防治、誘蟲盒吊掛等作為；台灣昨確診一案發生在苗栗縣，宜蘭縣與嘉義縣各通報1疑似案例。 (中時 ) #防疫所 #案例 #植物 #現場 #宜蘭縣 也許您會感興趣 推薦閱讀 行銷家鄉 林瑞陽任宜蘭觀光大使 04:102019/06/07 地方新聞 瑞典驚傳大爆炸 25人傷原因不明 17:532019/06/07 社會 金門慈湖三角堡、尚義海灘漂流死豬 檢出非洲豬瘟 20:482019/06/07 生活 金門海漂豬又驗出非洲豬瘟 肉品暫停輸出1周 20:462019/06/07 生活 素肉商Beyond Meat看好業績 預估今年損益兩平 23:302019/06/07 財經 最硬鋼鐵之軀 這植物子彈無法打穿 13:302019/06/08 搜奇 Beyond Meat股價暴漲 04:092019/06/08 全球財經 花蓮場湧入大批韓粉 素人歌手歡樂帶動唱 13:372019/06/08 政治 塑膠中心一袋搞定蔬果老化 04:102019/06/11 投資理財 5A＋＋占宜縣逾半 慧燈中學締新猷 04:112019/06/11 地方新聞 生活熱門新聞 中年這3個地方變大 恐大病將臨 - 生活 最夯手搖飲冠軍？第一名不是珍奶 - 生活 最強對流紫到變白 鄭明典曝雨彈三階段攻勢 - 生活 篩選式動態地磅試辦 超載貨車未過磅罰9萬 - 生活 - 中時 醫驚見他那根僅1cm 背後真相讓妻崩潰 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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