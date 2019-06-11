宜蘭縣五結鄉動植物防疫所接獲通報，指頭城鎮下新興段發現青農種植玉蜀黍疑似秋行蟲軍蟲害案例，防疫所已會同農委會等單位至現場採樣蟲體送驗，結果最快在12日公布。

動植物防疫所表示，雖然該案例尚未確認，但縣府不敢大意，即刻現場預防性措施，包括生物防治、誘蟲盒吊掛等作為；台灣昨確診一案發生在苗栗縣，宜蘭縣與嘉義縣各通報1疑似案例。

(中時 )