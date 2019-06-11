在少子化下，博士要在國內大學找到教職非常困難，他們必須將眼光放到業界去。教育部推動產學博士計畫，目前與約200家企業與研發法人合作，共同培育近550名博士級研發人才，將有助於帶動產業創新。

教育部自103年起推動「產學合作培育博士級研發人才計畫」，另於107年起推動「大學產業創新研發計畫」，由教授帶領博士生及具博士學位的人才，結合產業資源，共同進行人才培育及創新技術研發。

「產學合作培育博士級研發人才計畫」是以碩博士5年一貫、博士4年的方式，由教育部提供學生每人每年20萬元獎助學金、企業及學校得另行提供，學生在博士班最後2年赴企業研發，以專利或研發成果作為畢業條件。教育部每年補助學生經費約1億元，103年到107年共支持了407位博士生。

至於「大學產業創新研發計畫」，則是由教授帶領博士級研發人才，針對行政院5＋2產業創新方案，與產業共同合作研發及進行高界人才培育。教育部在107年投入2.7億元經費，支持147位博士生。

教育部次長劉孟奇表示，在他的年代，讀博士就是為了進大學教書。但隨著社會變遷，在少子化狀況下，要在大學謀教職不容易，但產業界、非營利組織及政府部門，卻對博士級人力有需求，年輕人可以往這方面思考。

台大資通訊科技菁英專業學程博士生曾智修，主要是研究管理自動駕駛車輛的網路技術。「發大財對我很重要」，他說，產博學程一年至少20萬元的補助，讓他可以無經濟壓力的從事研究，而且跟業界合作，促使他提出的做法必須更務實。

參與北醫大小分子新藥研發計畫的宋亭儀，同時也是該校藥學院生技醫療產業研發博士學位學程的學生。她說，產博學程著重學界與業界之間的鏈結，同時有2年須赴產業進行實作研發，她在加入計畫並修讀學程後，已可帶著實驗室具有潛力的研究成果，透過市場分析、使用者需求、商品化、專利規劃與公司創立等課程的實戰訓練，將研究成果推向市場。

(中時 )