高雄市長韓國瑜15日將到雲林人文公園大造勢，地方議員希望韓協助行銷雲林。（許素惠攝）

高雄市長韓國瑜15日將到雲林造勢，雲林縣議員王又民上午要求雲林縣府抓緊機會，請韓協助行銷雲林，雲林縣長張麗善表示，沒問題！

王又民質詢指出，雲林每年編好幾千萬元做廣告，韓國瑜要回來雲林，何不抓緊機會大力宣傳，建議請韓介紹雲林的好山好水好美食等，或做許多人形看板也可以。

縣府新聞處長周柏吟說，已商請媒體在活動正式開始前，先介紹雲林好吃好玩的訊息。文化處長陳璧君表示，會盤點韓吃過的美食、踏訪過的景點等，強力推薦出去。

王又民指出，韓要來一定會吸引許多小販設攤，多位單親爸爸向他陳情，能不能爭取個小位子做生意，希望縣府協助將攤位優先留給雲林人。

張麗善認為，韓國瑜造勢活動的人潮若能帶動經濟，是個契機，請韓力薦雲林的好山好水及美食，藉以宣傳，完全沒問題，她更歡迎任何候選人來雲林，以示對雲林人的尊重，並從中了解雲林現況及困境，提出未來當選後如何協助雲林脫困。

(中時 )