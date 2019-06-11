28歲的挪威籍通告藝人馬格斯，今年4月間清晨酒後行經北市仁愛路巷道時，涉嫌連續破壞停放路旁的BMW轎車等2部車輛左後照鏡，BMW車主提告毀損，警詢時他坦承酒醉動手破壞後照鏡。台北地檢署今依毀損罪嫌起訴他。

馬格斯目前仍是大學生，課餘除當通告藝人上節目，也兼差擔任男模，常在北市東區一帶夜店出沒，曾有多次酒醉路倒紀錄。

馬格斯因於今年4月5日清晨，酒後行經北市東區仁愛路巷道時，涉嫌破壞停放路旁的2輛汽車後照鏡，其中被破壞的白色BMW轎車王姓車主一早取車時，發現愛車駕駛座的後照鏡遭人破壞，憤而向警方報案。

北市警大安分局調閱附近監視器畫面，果然將涉嫌破壞的外籍男子身影「全都錄」，外籍男子以小跑步方式接近其汽車，並以左手破壞其後照鏡，最後還腳踢另輛汽車後照鏡後離去。

由於承辦員警曾經多次處理過馬格斯酒醉路倒案，對馬格斯印象深刻，一看監視器畫面就「破案」，通知馬格斯到案說明，警詢時，馬格斯供稱他酒醉失態，有意願與王男和解，警方依毀損罪將他函送北檢偵辦。

但檢方調查時，曾2度傳喚馬格斯都未到庭，經 檢方調閱入出境紀錄，發現馬格斯仍在國內，因此逕行起訴。

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(中時 )