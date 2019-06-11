網友留言。（圖片翻拍自韓國瑜後援會臉書）

近來許多民調顯示，2020總統大選，高雄市長韓國瑜雖維持領先，但已有往下降的趨勢，不過，鴻海董事長郭台銘支持度也沒怎麼上升，已成國民黨的最大警訊。對此，有國民黨員痛心向黨中央吶喊，大家不都知道韓國瑜才是最強棒嗎？為何郭台銘一再近逼，黨中央就一再退讓！他非常不恥黨中央做法！

有網友在臉書《韓國瑜後援會》粉絲專頁上表示，國民黨中央最近的作為讓他身為黨員非常不恥。為何郭台銘一再近逼，黨中央就一再退讓；是什麼原因非郭台銘不可。大家都知道韓國瑜才是國民黨的最強棒，為何要如此做讓親痛仇快，為何？

底下網友也贊同，「一切都是因為錢，拿人手短」、「有錢真他媽的了不起」、「正合吳意」、「這也是大家的疑惑」、「因為權貴們知道，郭台銘錢多多，郭當選它們可以吃香喝辣，韓當選它們只能喝西北風」、「國民黨再不振作，這個黨可能就要毀了。中生代要起來担起責任救黨，否則會通通完蛋」！

(中時電子報)