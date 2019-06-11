當兵真有那麼悶嗎?休假時竟然在台北捷運站地下街偷拍女性裙底風光。目前正在宜蘭金六結陸軍153旅服役的李姓上兵，本月6日傍晚間，在台北捷運地下街電扶梯看見一名短裙辣妹準備上樓，李員見辣妹身材曼妙，突然起了邪念尾隨偷拍，但是因動作詭異，被一旁辣妹當場發現遭到制止，並通知警方逮捕移送法辦。

據了解，一名短裙辣妹在台北捷運地下街逛街，發現一名男子緊跟著她，還不時鬼鬼祟祟的盯著她看，行徑讓她覺得有點害怕，於是趕緊搭電扶梯準備離開，未料男子也一路跟著。

原本該名辣妹就覺得相當不安，不斷回頭查看，卻突然發現該位男子拿著手機在偷拍她的裙底風光，她在現場就立刻大叫喝止，同時也緊抓該名男子不讓他離去，男子並沒有逃跑，反而待在原地等警察到場。

警察到場後，涉嫌偷拍的李姓男子不願意透露身分，但警方從他手機內，發現多張偷拍照片，捷運監視器畫面也拍到李男站在辣妹身後，警方指出，這名辣妹被偷拍後相當憤怒，堅持要對偷拍的吳男提告不予原諒。

警方製作完筆錄後，吳男才坦承自己是現役軍人，因為擔心遭到長官責怪，所以一直不敢透露自己軍人身分，最後還是將李員依涉犯妨害秘密罪移送到台北地檢署偵辦。

(中時電子報)