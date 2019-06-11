賴清德車道下午進台北 高嘉瑜等人陪掃街 11:412019/06/11 中時 曾薏蘋 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 前行政院長賴清德（左）壯大台灣車隊遊行，首站從屏東出發，將一直前進凱道。（資料照，林和生攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 民進黨民調進入第二天，前行政院長賴清德「壯大台灣車隊」下午抵達台北，台北市議員高嘉瑜等人將陪同掃街。 賴清德醫師壯大台灣車隊遊行進入最後一天，即將於下午3時50分由光復橋進入台北市，市區車隊掃街遊行；賴清德辦公室發言人李退之表示，將由市議員周威佑、 資深媒體人（前市議員）簡余晏、市議員高嘉瑜陪同賴清德掃街拜票。 李退之說，賴清德於光復橋板橋端至捷運北門站（塔城街）將由周威佑陪同掃街，北門站至捷運雙連站由簡余晏陪同，最後則由高嘉瑜陪賴清德自雙連站到終點凱達格蘭大道。 (中時 ) #賴清德 #高嘉瑜 也許您會感興趣 推薦閱讀 蔡若輸拒承諾支持 賴清德：非常可惜 16:292019/06/08 政治 政見會和蔡英文交握急抽手？賴清德爆原因 05:392019/06/09 政治 賴清德：韓流實力仍在 要推最強候選人 11:202019/06/09 政治 大本營掃街 賴清德嗆有把握打贏韓國瑜 16:332019/06/09 政治 賴清德車隊行經善化 民眾冒雨等近2小時力挺 17:502019/06/09 政治 賴清德車隊抵奉天宮參拜 民眾高喊「凍蒜」 21:212019/06/09 政治 賴清德真正的算盤 04:102019/06/10 時論廣場 英德之爭 暗獨比明獨更危險 04:102019/06/11 論壇廣場 扁表態挺賴 想陪他挺進總統府 04:112019/06/11 政治要聞 綠民調第二天 賴清德下午車隊奔凱道 10:192019/06/11 政治 政治熱門新聞 蔡若出線 他曝內部深綠反彈力道將史無前例大！ - 政治 退選後動作頻頻 藍議員揭王金平盤算 - 政治 6／8不准假怒辭職 老闆得知「要去花蓮」結局逆轉 - 政治 韓國瑜有關鍵優勢！他估韓初選有6成機會過關 - 政治 為何藍要對郭退讓？國民黨員怒喊：無恥！ - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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