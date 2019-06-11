民進黨民調進入第二天，前行政院長賴清德「壯大台灣車隊」下午抵達台北，台北市議員高嘉瑜等人將陪同掃街。

賴清德醫師壯大台灣車隊遊行進入最後一天，即將於下午3時50分由光復橋進入台北市，市區車隊掃街遊行；賴清德辦公室發言人李退之表示，將由市議員周威佑、 資深媒體人（前市議員）簡余晏、市議員高嘉瑜陪同賴清德掃街拜票。

李退之說，賴清德於光復橋板橋端至捷運北門站（塔城街）將由周威佑陪同掃街，北門站至捷運雙連站由簡余晏陪同，最後則由高嘉瑜陪賴清德自雙連站到終點凱達格蘭大道。

(中時 )