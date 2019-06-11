國民黨台北市北投、士林區立委採「國新合作」決定人選，日前國民黨內經民調結果由北市議員汪志冰出線，第二階段將與新黨參選人潘懷宗進行第二階段初選，民調日期今確定為6月27日、28日、29日辦理全民調，並於6月30日公布結果，國新將共推最強人選PK現任民進黨立委吳思瑤。

國民黨北市立委第1選區（北投、士林區忠誠里等13個里）一階段初選，已於8日揭曉，泛藍為拿回立院這1席，國新合作共推最強參選人，將由汪志冰與潘懷宗進行二階段初選。

國民黨中央提名協調小組會議決議，國民黨與新黨依據民調結果合作提名推薦北市立委第1選區參選人，第一階段初選產生國民黨人選後，即召開協調會確定第二階段初選期程。

國民黨台北市黨部今召開參選人協調會，確認第二階段初選民調日期為6月27日、28日、29日辦理全民調，並於6月30日公布第二階段初選結果。

(中時 )