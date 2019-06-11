大雨造成岡山部分地區淹水 積水已退 11:452019/06/11 旺報 林瑞益 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 11日上午一場大雨，造成高雄市岡山區嘉興往阿蓮、高速公路橋下淹水，在大雨過後，積水已退。（林瑞益翻攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 11日上午一場大雨，造成高雄市岡山區部分街道淹水，包含嘉興往阿蓮、高速公路橋下，以及岡山路劉光雄醫院前面積水。在大雨過後，兩處積水已經退去。 岡山有一些地區因為地勢低窪，比較容易積水，但近來民代與立委積極做排水溝渠的改善工程，積水問題已經改善很多。警方說，就省道（岡山路）部分，由於大雨來得急，就會造成短暫時間的積水，在大雨過後，積水已退。 (旺報 ) #岡山 #大雨 #山路 #淹水 #地區 也許您會感興趣 推薦閱讀 李克強召開振興東北地區工業會議 11:032019/06/07 財經 紫黑寶石不懼晚腐病 大村葡萄盛產 15:382019/06/08 生活 收假日熱爆！台北、花東地區最高溫36度 入夜後慎防大雨 21:032019/06/08 生活 16縣市大雨特報 台灣西半部都是雨 14:392019/06/10 生活 《業績-電腦設備》研華5月營收寫次高，H1營運估穩揚 15:062019/06/10 財經 豪大雨來臨 湖埔社大攜手在地企業義賣葡萄 19:142019/06/10 生活 華航5月營收 年增4.03％ 19:212019/06/10 財經 中租5月營收 創同期、今年新高 19:332019/06/10 財經 今起至週五豪大雨預報 中市水利局設三級應變中心並落實防汛準備 21:562019/06/10 生活 不斷更新》豪雨彈南移！台南一級淹水警戒 07:282019/06/11 生活 社會熱門新聞 人夫偷情人妻同事 宿舍第一次從浴室戰到床上 - 社會 女天兵！誤將「逃生門」當廁所 打開彈出救生梯 - 社會 鬼門關走一回 補教名師呂捷昏迷住院16天 - 社會 阿羅哈翻車3死 乘客控像在坐雲霄飛車 - 社會 - 中時 人妻喜孜孜「我懷孕了」 結紮夫臉上立馬3條線 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。