11日上午一場大雨，造成高雄市岡山區部分街道淹水，包含嘉興往阿蓮、高速公路橋下，以及岡山路劉光雄醫院前面積水。在大雨過後，兩處積水已經退去。

岡山有一些地區因為地勢低窪，比較容易積水，但近來民代與立委積極做排水溝渠的改善工程，積水問題已經改善很多。警方說，就省道（岡山路）部分，由於大雨來得急，就會造成短暫時間的積水，在大雨過後，積水已退。

(旺報 )