今年季後賽杜蘭特(Kevin Durant)在緊要關頭缺陣，讓勇士總教練科爾(Steve Kerr)學到寶貴一課，其實無論KD受傷與否，勇士終究還是柯瑞(Stephen Curry)的球隊。美媒CBS專欄認為科爾應該要調整戰術，即使有違他的核心精神，也要把進攻重心完全向柯瑞傾斜，畢竟勇士擁有聯盟第一射手，不「濫用」一下實在可惜。

勇士打的仍是他們擅長的傳導進攻，大家都有機會碰球和出手，曾經有幾次是柯瑞進攻時站在弱邊(無球的一側)，眼巴巴看著強邊的隊友進攻失敗或掉球，一方面是戰術使然，但也是柯瑞自己太客氣了。柯瑞不該只是進攻時空手跑位的誘餌，他應持球主導進攻。

暴龍派里歐納德(Kawhi Leonard)去防守卓雷蒙格林(Draymond Green)，他們預料格林會單擋掩護柯瑞。格林果然過去擋人，里歐納德就順勢把防守對象切換到柯瑞，即使機關算盡，又有里歐納德這樣的防守悍將，暴龍還是難以看住柯瑞。

總冠軍賽戰況嚴峻，暴龍G2甚至排出中學籃球和漫畫才會見到的防守陣型box-and-one，也就是4人區域聯防，剩餘1人專門阻止柯瑞接球。科爾笑說：「我9年級時被對手用過這招，我無比自豪。」可見暴龍多麼畏懼柯瑞，勇士卻拿柯瑞來幫隊友製造空檔，豈不可惜。

該文指出，科爾的傳導戰術這5年來聯盟罕有敵手，不過在短期決勝、特別是總冠軍賽背水一戰的時候，應考慮把進攻權交還給王朝真正的開創者，也就是柯瑞本人。不必堅持遍地開花的打法，所有隊員的跑位應以幫柯瑞製造空檔為優先。

(中時電子報)