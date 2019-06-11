詐騙投資 前碟王科技負責人判賠1.2億元 11:582019/06/11 中時 林偉信 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 前碟王科技開發公司負責人張炳裕，8年前向前宏達電台灣區總經理朱光啟騙稱，願意轉讓他位在士林官邸的精華土地，以此方法向朱男共騙取新台幣1億2152萬元；刑事部分張男遭判刑2年8月確定，朱男提告求償部分，高院判決張男須返還1.2億多元。全案可上訴。 (中時 ) #科技 #負責人 #詐騙投資 #詐騙 #投資 也許您會感興趣 推薦閱讀 引保險資金入長照 金管會雙管齊下 04:092019/06/07 財經要聞 健康富足講座 享受樂退 04:092019/06/07 產業特刊 新聞分析－貿易戰下參與除權息 先盯四大指標 04:092019/06/08 財經要聞 投資人棄股 全球債券基金湧錢潮 04:092019/06/08 全球財經 G20同意制定通則 防堵大企業避稅漏洞 22:102019/06/08 財經 富櫃200指數有獎徵答 獎到6月底 04:102019/06/10 證券．權證 路博邁5G基金 全台第一檔 6月17日創新募集 04:102019/06/10 投資理財 採‧訪‧線‧上－靠「理財」理出人生樂章 04:102019/06/11 財經要聞 元大證券 推權證ON LINE模擬交易平台 04:102019/06/11 證券．權證 富邦說趨勢節目 收聽突破6萬人次 04:102019/06/11 產業特刊 社會熱門新聞 人夫偷情人妻同事 宿舍第一次從浴室戰到床上 - 社會 女天兵！誤將「逃生門」當廁所 打開彈出救生梯 - 社會 女師開房輔導國中生 情書曝戀情 - 社會 阿羅哈翻車3死 乘客控像在坐雲霄飛車 - 社會 - 中時 大雨造成岡山部分地區淹水 積水已退 - 社會 - 旺報 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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