前碟王科技開發公司負責人張炳裕，8年前向前宏達電台灣區總經理朱光啟騙稱，願意轉讓他位在士林官邸的精華土地，以此方法向朱男共騙取新台幣1億2152萬元；刑事部分張男遭判刑2年8月確定，朱男提告求償部分，高院判決張男須返還1.2億多元。全案可上訴。

(中時 )