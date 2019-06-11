海盜與勇士今天在亞特蘭大對決，未料1局下就出現板凳清空的火爆場面。原來是海盜先發右投穆斯葛洛夫（Joe Musgrove）對勇士強打唐納森（Josh Donaldson）投出觸身球，兩人發生口角引發雙方對峙，最後連海盜教頭賀鐸（Clint Hurdle）都遭殃，共3人被驅逐出場。

其實唐納森並沒有真的被「砸」到身體，不過穆斯葛洛夫的94哩近身速球很嗆，也確實「擦」過唐納森球衣，讓他立刻怒嗆。海盜捕手狄亞茲（Elias Díaz）見狀趕快擋住唐納森，穆斯葛洛夫也火大了，帽子一摘就跟唐納森互罵。

儘管雙方球員都衝了上來，但場面其實還算和緩，很快就恢復秩序。不過裁判組檢視重播畫面後，決定把投手、打者跟海盜教頭都罰出場。穆斯葛洛夫短命先發0.2局，中繼投手下局就被勇士狂灌5分，比賽也成為得分混戰，勇士最後以13比7勝出。

勇士和海盜一開賽就因為近身球引發衝突，雙方板凳球員全都衝入場內。

(中時電子報)