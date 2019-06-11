交通部公路總局今（11）日表示，國道1號南下206K處發生阿羅哈客運發生衝出邊坡事故，不幸3人無生命跡象、13人輕傷，公路總局第一時間已和臺中區監理所、高雄市區監理所共同成立「0610阿羅哈客運事故緊急應變小組」。

公路總局指出，事故車輛包括司機1人及乘客15人共計16人，不幸3人無生命跡象，13人輕傷，傷亡人員已分送彰基醫院6人（無生命跡象2人、輕傷4人）、員林基督教醫院5人（均輕傷）、彰化秀傳醫院1人（無生命跡象）、衛福部彰化醫院4人（均輕傷）。

根據公路總局資料，本次阿羅哈客運事故車輛郭姓駕駛人、車型SCANIA，2011年6月出廠，上次檢驗正常，下次定檢為108年7月18日，車駕籍均正常，無重大違規紀錄。

初步瞭解，郭姓駕駛人6月10日至事故發生時駕駛時間共計9小時，前1日(6月9日)駕駛時間為4小時16分，該2日間休息有超過10小時以上。

(工商 )