◎韓談庶民心態 拯救台灣靠你我

高雄市長韓國瑜10日深夜臉書貼文《庶民與否不重要，拯救台灣靠你我》，強調庶民對他不是一種身分，而是一種心態，並認為經濟不好時，窮人的感受比富人更尖銳，不管是不是庶民，從綠色執政中「拯救這個從亞洲一條龍快變成亞洲一條蟲的台灣」，是每位國民應盡的責任。

◎守護民眾與愛犬 笨港義民廟推出義犬小神衣

北港鎮義民廟供奉清朝時期抵抗盜賊而犧牲的義民與義犬，是全台唯一保有4座墓塚的寺廟，廟方11日推出義犬小神衣、愛犬保平安吊牌，將於本月底「笨港義民文化季」供民眾擲筊領取，保佑信眾與愛犬平安健康。

◎嚴防豪大雨來襲 中市備2萬5000包沙包防災

台中市降下豪大雨，市府備妥2萬5000包沙包，開放民眾領取，加強住家防災功能，水利局表示，至11日上午10時尚無重大災情通報，3小時累積雨量以和平區、大安區及大肚區為最多，1小時累積雨量以豐原區、西屯區、大安區、潭子區及霧峰區為最大；中區中正柳橋下游排水水位站達紅色警戒，柳川景觀河道封閉，派員勸離現場民眾。

◎客運衝邊坡墜落 3死13傷 1人轉院12人出院

阿羅哈客運翻落彰化戰備道，車上16名乘客分別送往彰基、彰化秀傳、員基和衛福部立彰化醫院救治，目前已造成3死、13傷，除一名26歲男性檢傷3級，但有骨折需開刀，凌晨轉送高雄就近治療，其餘12人目前皆已全數自行離院。

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(中時電子報)