台南今早降下大雨，由於瞬間雨量驚人，市區出現零星積水，部分路段也因為積水進行管制，避免人車通行。水利署則已將歸仁區、仁德區、安平區、關廟區列為淹水警戒區，市府籲請各公所留意低窪地區淹水情形，因應0611豪雨來襲，台南市災害應變中心中午12時30分將調升為二級一階開設。

積水情形如下包括東區小東路地下道目前積水約60公分，已通報1999請警方到場交管，雙向均以三角錐管制車輛進入，地下道目前雙向封閉；裕義路南向單側車道積水，目前實施交通管制。

左鎮區公所因應這波梅雨鋒面帶來豪雨，該區轄內草山二號橋已進行封橋作業，同時左鎮區公所已於上午11：30應變中心提升為2級1階開設，已請李區長隨時注意災情通報，並於EMIC系統登錄。

仁德區文賢現場高壓電持續，目前尚無延燒之虞，文賢11在旁警戒，台電已到現場處理，地點仁德區中洲里中洲1-57號。中山高下太子涵洞水位達半個輪胎高，車子尚可通行。

目前永康區復興路高速公路涵洞、太子路，均有積水情形，車輛仍可通行。崑山科大前有積水情形，其中大仁街與大灣路口已實施管制。永康太子路往復興路1巷，已實施封鎖管制。永康區自強路與正強路口積水，已實施封鎖管制。

(中時 )