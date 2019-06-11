杜蘭特在千呼喚萬中歸隊了，可惜在高強度的競賽中再次受了傷，即便浪花兄弟史提芬柯瑞和克雷湯普生在危急關頭連續飆進3顆三分球，幫助勇士1分險勝成功續命，但第六戰在少了杜蘭特的情況下恐怕難以衛冕，創建三連霸王朝。

BANG ‼️ pic.twitter.com/ZgX0sCzHrq — Golden State Warriors (@warriors) 2019年6月11日

杜蘭特在西區季後賽次輪與火箭的系列賽第五戰拉傷右腳，原本以為傷勢不嚴重，沒想到最終是因為跟腱受傷導致遲遲無法傷癒復出，勇士在與暴龍的總冠軍系列賽打完前4場1比3落後，雖然2016年騎士也曾經在1比3劣勢下逆轉封王，而對手就是勇士。

然而當時的騎士並沒有那麼多的傷兵，詹姆斯與厄文強勢帶領克里夫蘭大軍奪冠，如今的勇士除了杜蘭特外，魯尼胸部骨折，克雷湯普生和伊戈達拉也有傷在身，就連史提芬柯瑞的手指挫傷也沒有痊癒，可說是五星戰線全部崩毀。

勇士今日在柯瑞和克雷湯普生聯手攻下57分的狀態下守住了一線生機，兩天後回到奧克蘭，在甲骨文球場進行本季最後一場主場比賽，也是甲骨文球場的退休之戰，勇士想要重燃衛冕生機，完全取決於杜蘭特的傷勢，一旦杜蘭特確定缺席，勇士恐怕就要說掰掰了。

如同勇士教頭科爾賽後受訪時無奈表示，現在對於杜蘭特的傷勢一無所知，他在例行賽對於球隊的貢獻有目共睹，接下來只能走一步算一步，以無比堅定的信心來面對嚴苛考驗。

(中時電子報)