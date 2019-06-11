身體的一些小症狀，都可能隱含更大健康警訊。知名外科醫師表示，一名40多歲婦人，有夜間腿部抽筋問題長達1年，但僅上網查一些偏方緩解，直到某日身體半邊無法動彈症狀嚴重，被家人緊急送醫，經電腦斷層掃描(CT)發現她左腦有1/6都已黑掉，原來她患有高血壓而不自知，最後引發中風，之後一輩子都要復健。

外科醫師江坤俊在《醫師好辣》節目中分享，該名女病患一年前開始，就常在睡覺時腳突然抽筋，她自行上網查詢後認定是「夜間腿不寧症」，之後便常透過睡前泡腳、按摩、喝運動飲料等方式來減緩，但症狀仍持續發生；某日半夜2點多，婦人被丈夫送急診時，江坤俊說「右側手腳已不太能動，一看就知道是超明顯中風，跟她講話都迷迷糊糊的」，立刻幫婦人做電腦斷層，發現她左腦一片黑掉，範圍快要1/6，所幸急救後撿回一命。

醫生斷層掃描後發現病患左腦黑一片。(翻攝YOUTUBE)

江坤俊問診時了解，她丈夫在晚餐後就發現婦人有些狀況，但卻拖到半夜2點才送急診，他說，只要有病人送來被懷疑是中風，第一句話就先問「幾點開始的」，他表示，因治療中風的血栓溶解劑，要在症狀出現3小時內使用，如果超過時間再用反而弊多於利，該病患及家屬犯了一個嚴重錯誤，就是出現症狀後8小時才送醫，已晚了5小時。

該病患有急救回來，但一輩子都要做復健。(翻攝YOUTUBE)

江坤俊表示，病患在送醫前2週就曾出現視力模糊、講話含糊等症狀，他研判那次應該就已是小中風，之後詳細檢查發現，婦人患有高血壓而不自知，會抽筋是因腿部血管變狹窄，血循變差產生，每次抽筋都是身體給的警訊，但她都沒就醫處理，導致最後中風必須終身做復健；他提醒民眾，身體出現不適狀況應尋求專業醫生諮詢，並盡早就醫診治。

(中時電子報)