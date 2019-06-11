鴻海董事長郭台銘高調張揚自己是台灣首富，文化大學新聞系主任胡幼偉在臉書質疑，別的參選人強調自己是庶民，郭卻強調自己是首富，難道競選旗幟上要寫「首富總統」嗎？

胡幼偉並對郭台銘拒簽黨內初選公約表示，郭台銘是不是誤會了？國民黨就是因為有總統候選人初選提名辦法及作業要點，他才能成為黨內初選參選人。怎麼會說黨沒有初選辦法呢？沒有初選辦法，他交的那五百萬元是什麼錢呢？

胡幼偉並說，初選民調方式，當然可以討論。但如果最後沒照郭台銘指示辦理，那怎麼辦？還要不要繼續參加初選？參加，有人會說，「你看，國民黨根本不理你」；不參加，更難以想像後果！

此外，對於郭台銘宣揚自己是台灣首富，胡幼偉也說，人家那邊一直在強調自己是庶民；你卻強調自己是首富。這樣，真的是好的宣傳策略嗎？難道，人家的旗子上寫的是庶民總統，你的旗子上要寫首富總統嗎？

(中時 )