許多人好奇女藝人為什麼都吃不胖？總是能維持令人稱羨的曼妙身材，專家表示，富含蛋白質、大豆異黃酮與植化素的國民飲料--豆漿其實是瘦身聖品，連林志玲、小S等女藝人都曾公開她們的「豆漿瘦身法」，而且餐前或運動後30分鐘內喝豆漿，可以多瘦60％。

很多人以為蔬菜水果才有膳食纖維，其實豆漿的膳食纖維含量高，不但能幫助腸胃蠕動、清理腸道，還能增加飽足感。《早安健康》報導，減重名醫蕭敦仁針對BMI超過25 的過重成人實驗指出，運動後或餐前喝無糖高纖豆漿的人，三個月後平均體脂下降3%，體脂下降幅度比沒喝的人多60%，不但體重減少1.4公斤、肌肉量也多了1%。

蕭敦仁醫師表示，運動後30分鐘內喝豆漿，身體的肌肉會優先吸收養份，超過30分鐘後養分則會被被脂肪搶走，由於肌肉量是增加基礎代謝的武器，所以運動後喝無糖豆漿，是增肌減脂的最好方法。

如果當天沒有運動，則建議在餐前喝無糖豆漿，不但可以增加飽足感、減少熱量攝取，也比只喝水更有營養；不過豆類本身就含有糖，所如果想瘦身，最好選擇無糖豆漿，以免無形中攝取過多的糖。

(中時電子報)