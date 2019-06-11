許多人好奇女藝人為什麼都吃不胖？總是能維持令人稱羨的曼妙身材，專家表示，富含蛋白質、大豆異黃酮與植化素的國民飲料--豆漿其實是瘦身聖品，連林志玲、小S等女藝人都曾公開她們的「豆漿瘦身法」，而且餐前或運動後30分鐘內喝豆漿，可以多瘦60％。
很多人以為蔬菜水果才有膳食纖維，其實豆漿的膳食纖維含量高，不但能幫助腸胃蠕動、清理腸道，還能增加飽足感。《早安健康》報導，減重名醫蕭敦仁針對BMI超過25 的過重成人實驗指出，運動後或餐前喝無糖高纖豆漿的人，三個月後平均體脂下降3%，體脂下降幅度比沒喝的人多60%，不但體重減少1.4公斤、肌肉量也多了1%。
蕭敦仁醫師表示，運動後30分鐘內喝豆漿，身體的肌肉會優先吸收養份，超過30分鐘後養分則會被被脂肪搶走，由於肌肉量是增加基礎代謝的武器，所以運動後喝無糖豆漿，是增肌減脂的最好方法。
如果當天沒有運動，則建議在餐前喝無糖豆漿，不但可以增加飽足感、減少熱量攝取，也比只喝水更有營養；不過豆類本身就含有糖，所如果想瘦身，最好選擇無糖豆漿，以免無形中攝取過多的糖。
(中時電子報)
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。