高市副市長葉匡時還原當時進中聯辦前的行程安排，認為郭台銘根本沒有機會建議要不要進中聯辦。（林宏聰攝）

高雄市長韓國瑜第一時間未對香港「反送中遊行」發表意見，引發各界撻伐，連郭台銘都補刀說他3月就曾勸韓別進中聯辦，當時安排訪陸行程的高市副市長葉匡時11日出面還原事實，強調訪中聯辦是當天早上才臨時決定的，郭台銘應該不知道，「我覺得這件事情可能郭董記憶有錯誤」。

高市府今早市政會議後，韓國瑜請葉匡時說明當時安排大陸參訪行程經過，葉表示，針對郭董說他勸韓市長不要進中聯辦，這部分不太可能，因為去中聯辦之前，沒有其他人知道，市府也是當天早上才收到通知說要去，所以這件事情可能郭董記憶有錯誤。

葉匡時說，郭董與韓市長只有2次見面機會，第1次是3月來高雄推銷農產品、談招商引資，第2次則是韓市長跟市府團隊到了香港，郭董特別到香港參加一個酒會，就只有這2個場合，「我不認為郭董有講過不要進中聯辦的事」。

「台灣政壇負面聯想太多，實在太可怕了！」韓國瑜強調，對於反送中遊行，他晚了幾個小時發文，竟被聯想與進中聯辦有關，事實上，當時高雄市府帶了10個高雄市議員同行，進中聯辦吃了一頓飯就離開了，怎麼會提到反送中的事？

他說，反送中遊行發生時，根本沒人想得到香港街頭一下子就爆出那麼多人，所有的發文與聲明一定要先了解整個動態情況，事實上，台灣陸委會晚上7點發文、蔡英文總統也是晚上9點才發文，「大家都不了解怎麼剎那間激發那麼多的人，發文時一定非常審慎的！」

韓國瑜解釋，當日白天他第1次參加划龍舟比賽，敲了2、30分鐘的鼓，晚了幾個小時發文回應，請香港朋友理解，絕對不代表他不關心香港。

他說，身為台灣人，我們非常關切香港，香港取得舉世經濟成就，香港人幾十年來有非常優良的傳統，包括法治、政風、效率及自由化，發展的4隻腳非常穩，香港政府、人民一定能找到理性對話空間，他祝福香港一切順順利利。

(中時 )