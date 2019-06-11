氣象局資深預報員徐仲毅今（11）日表示，受到這波滯流鋒面加上西南氣流影響，這幾天全台都會有大量降雨。今日中午以前雨量集中在苗栗以南，台中、彰化一帶；隨著鋒面往南移動，下午起南部也會有大雨。整體而言，今晚雨勢稍緩，明天上午起各地雨勢又會擴大。

徐仲毅說，這次梅雨鋒面的影響是從周二到周五，鋒面在台灣附近徘徊，會產生兩波較大的雨勢，第一波是在今天，第二波則為周四至周五。尤其西南氣流帶來暖濕水氣，鋒面附近可能會有中尺度天氣系統發展，中南部和山區降雨將會非常明顯，民眾要留意。

由於這波梅雨鋒面來勢洶洶，今天氣象局對除了宜蘭、花蓮、台東及外島的連江縣以外的18個縣市發布大或豪雨特報，其中從苗栗到屏東的9個縣市（不含嘉義市），都是豪雨等級，山區尤其要小心，不排除再上修為豪雨以上等級。

氣象局提醒民眾，這波鋒面整體結構非常完整，影響時間又長，加上西南氣流北上，容易出現短時強降雨、雷擊、強陣風等較為劇烈的天氣現象，要做好防汛準備，民眾外出也要特注意安全。

此外，根據氣象局上午的預測，從今天下午2點至明天下午2點的24小時累積雨量，將以高雄市、屏東縣山區累積雨量最多，可達150至300毫米。其次是台中市、南投縣、嘉義縣以及台東縣山區，可達150至250毫米。

(中時 )