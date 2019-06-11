美國空軍1號專機

美國總統川普迫不及待要汰換空軍1號專機，為了搶快，不得不犧牲部份性能。據一份五角大提交國會的新報告稱，這兩架未來的總統新座機不會有空中加油能力，最大航程也比原來規劃的少了超過約1,000英里（近1,610公里）。

據《動力》（The Drive）網10日報導，這兩架改裝的波音747-8i客機未來將名為VC-25B。儘管打造成本看似增加，但有好些性能都縮了水。

就在川普政府尋求空軍1號專機加速交付，甚至可能改變代表性的藍白塗裝之際，這些真相陸續曝光。

最新的「武獲報告」（Selected Acquisition Report）指出，原本兩架VC-25B的航程要求約為7,100海浬（1.3萬公里），但如今美國空軍預估，它們最遠只能飛5,900海浬（近1.1萬公里）。

此外，原本專機預定要載87人，但如今只能容納71人。而原本能支援80人同步語音和數據連結的通訊設備，如今也只能支援70人。

然而，報告中並未解釋，為何VC-25B的最大航程如今會縮短為5,900海浬。據波音的數據顯示，商用747-8i最遠能飛近7,800海浬（1.4萬公里）。

(中時電子報)