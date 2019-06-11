海巡人員鎖定接應船隻查緝毒品。（海巡署提供）

海巡人員鎖定接應船隻查緝毒品。（海巡署提供）

海巡人員鎖定接應船隻查緝毒品。（海巡署提供）

海巡人員鎖定接應船隻查緝毒品。（海巡署提供）

海巡署偵防分署台東查緝隊接獲情資，有不法集團欲走私毒品入境，即會同台東縣警察局共同報請台東地檢署檢察官指揮偵辦，並組成專案小組，針對不法走私集團進行查緝，經由多日岸海綿密佈署，海巡艇成功於蘭嶼外海及伽藍漁港攔截查獲兩艘漁船運毒案，起出二、三級毒品近1600公斤。

海巡署指出，台東查緝隊依據情資，分析研判後掌握不法走私集團欲利用船舶走私大量毒品，經報請台東地檢署檢察官指揮偵辦，並與台東縣警察局組成專案小組進行佈線查緝，惟私梟集團行事低調隱密，增加專案小組偵辦難度，案經跟監埋伏，掌握該集團將至外海接駁大量毒品進港。

專案小組為避免私梟發現海巡艇時，載運毒品母船將會往公海逃竄，接駁運毒子船丟包棄船，故決定於蘭嶼近海出動雙艘海巡艇實施攔截查緝，終於5月9日下午發現運毒子船已完成毒品接駁進入我領海時，當下決定不動聲色，通報岸際人員監控疑似運毒母船進港，海巡雙艇針對接駁運毒子船實施包夾，強勢登檢查緝，當場查獲以黑色防水袋包裝毒品數十箱，隨即押返台東。

另疑似運毒母船進港及不法情事亦陳報台東地檢署檢察官知悉，並以優勢海巡人力及警力實施強勢清艙查察，復於船艙內發現相同防水袋包裝毒品數十箱，2船共計起出二、三級毒品近一千六百公斤，後續將依毒品危害防制條例移送台東地檢署偵辦。

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(中時 )