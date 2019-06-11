以林男為首的詐騙集團涉嫌自2017年起，專門向年事已高、辨別能力較差的年長者，自稱是「板橋殯葬協會」的投資人，只要以高價購買靈骨塔、骨灰罈等物，再轉售即可從中獲利數倍，迄今至少18位年長者投資受騙，集團詐達總金額高達2億多元；新北地檢署昨接獲情資展開偵辦，訊後將11名主嫌聲押禁見。

檢警調查，2017年起，林男等人先向不肖殯葬業者取得曾經承辦過的客戶個資，針對年紀稍長、查證能力不佳，且財力豐厚的年長者下手，集團還設計出一套「教戰守則」，要求成員扮演成「板橋殯葬協會」的理事長、秘書以及金主、投資客等各個角色，定期模擬劇本，讓詐騙過程更逼真。

集團成員向年長者自稱是「板橋殯葬協會」的投資者，定期投資靈骨塔、骨灰罈等物，轉賣後即可獲利數倍，鼓吹年長者投資，不少人信以為真，陸續砸入養老金，還有一名中小企業退休董事長也不甚上當，受騙金額高達7千多萬元。

新北地檢署檢察官賴建如昨上午指揮刑事警察局第7大隊、保安警察第二總隊、台北市政府警察局刑事警察大隊等單位，持搜索票兵分14路前往林男等人位在新北市、臺北市的辦公室與住處，查扣3輛賓士汽車、1輛保時捷、1輛BMW、教戰手則、交易資料等證物，並傳喚12名被告到案。

新北地檢署表示，集團初估違法詐得金額約2億餘元，目前至少18人受騙，訊後將11人聲押禁見，1人送監執行。

(中時 )