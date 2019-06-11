國民黨今（11日）上午在中央黨部舉行總統初選參選人座談會，朱立倫卻選擇前往莊敬高職參觀。（葉書宏攝）

國民黨今（11日）上午在中央黨部舉行總統初選參選人座談會，朱立倫卻選擇前往莊敬高職參觀。（葉書宏攝）

國民黨今（11日）上午在中央黨部舉行總統初選參選人座談會，朱立倫卻選擇前往莊敬高職參觀。（葉書宏攝）

國民黨今（11日）上午在中央黨部舉行總統初選參選人座談會，朱立倫卻選擇前往莊敬高職參觀。（葉書宏攝）

國民黨今（11日）上午在中央黨部舉行總統初選參選人座談會，朱立倫卻選擇前往莊敬高職參觀，他表示，目前規則想法都尊重，畢竟自己擔任過黨主席，希望大家可以有共識，大家提出來討論，不要再造成困擾，大家可以接受的辦法就是好辦法。

關於民調落後，朱立倫表示，自己比較關心的不是黨內民調，黨內互比就是對自己家人，而且最後算比非常低，而是可否贏民進黨、贏對手才是關鍵重點，黨內互打造成國民黨政黨支持度不斷下降，反觀民進黨不斷提升，「黨內的候選人（民調）該上升也沒上升，不應該下降也一直下降，這是最大問題。」

台北市長柯文哲是否因藍綠內鬥、趁虛而入。朱立倫表示，只要內鬨、內亂，一定有人漁翁得利，獲利者除了民進黨外就是柯文哲，民進黨目前也在內鬥，但民進黨最大特點，本周初選完就會團結在一起，國民黨持續黨內互打就會造成黨內重傷。

另外，關於前台北縣長周錫瑋參加完初選參選人座談會後表示，「窮人不能參選嗎？有理想的人不能參選嗎？」對此，朱立倫表示，他無法回答，「記者問錯人了。」

(中時 )